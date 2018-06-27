В Украине почти сто пляжей, где опасно купаться: список

Вода на 96 украинских пляжах опасна для купания. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья Минздрава, основываясь на результатах исследования воды 15-21 июня", - указано в сообщении.

Также в министерстве подготовили перечень пляжей во всех обласях Украины, где нельзя купаться.

Винницкая область: с. Глуховцы, Рекреационная зона (пруд, Козятиський район); Казатин, рекреационная зона (пруд №5); Казатин, рекреационная зона "Водокачка"; Погребище, рекреационная зона, место отдыха р. Рось; Винница, центральный Пляж; Винница, рекреационная зона "Вишенское озеро"; с.Флорино, рекреационная зона "Анталька", р. Дохно.

Волынская область: пгт Локачи, рекреационная зона, пруд; Луцк, центральный пляж, р. Стир; Луцк, пляж "Теремном", р. Сапалаивка; с. Соловичи, оз.Велище; Ковель, рекреационная зона, р.Турия, водохранилище; Ковель, городской пляж, р.Турия.

Донецкая область: Мариуполь, пляж "Центральный"; Мариуполь, городской пляж "Левобережный".

Днепропетровская область: г. Новомосковск, детский пляж.

Житомирская область: пгт. Лугины, рекреационная зона, р. Товста; Коростень, рекреационная зона ул. Древлянская; Новоград-Волынский, городской пляж по ул.Богуна; Новоград-Волынский, рекреационная зона "Провалка" по 3-м пер. Чехова, р. Смолка; Барановка, рекреационная зона "Заречье"; Чуднов, р. Тетерев (перед мостом).

Закарпатская область: с. Ворочеве Перечинского района, место для купания "Дичка", р. Уж; Перечин, место для купания "Залив", р. Уж; Мукачево, ул. Окружная, р. Латорица - закарпатская; Мукачево, вул. Валенберга, р. Латорица; Мукачево, парк Победы, р. Латорица; Мукачево, район монастыря.

Запорожская область: Запорожье, общественный пляж "Центральный"; Энергодар, городской пляж "Солнечный".

Киевская область: Тетиев, рекреационная зона места массового отдыха, р. Роська; пгт.Иванков, рекреационная зона р.Тетерев; Вишород, вул.Набережная, озеро Вышгород, оз."Бегемотик-2"; с. Вита Почтовая, зона отдыха "Крючок", Каскад озер р. Сиверка; Васильков, рекреационная зона, р. Стугна; Фастов, рекреационная зона, р. Унава; пгт. Гребенки, рекреационная зона, р. Протока; Белая Церковь, пляж микрорайона "Вокзальная", р. Рось; пгт. Ракитное, рекреационная зона для отдыха, р.Рось; Мироновка, ул. Захарченко, рекреационная зона для отдыха, р. Росава; Богуслав, рекреационная зона для отдыха, вул. Мисайловская; с. Цыбли Переяслав-Хмельницкий район, пляж на Каневском водохранилище "Источник Надежды"; Переяслав-Хмельницкий, рекреационные зоны отдыха "Лесное озеро"; Переяслав -Хмельницкий, пляж на Каневском водохранилище (городской пляж); с. Кийлов, Бориспольский район, Каневское водохранилище; с. Кийлов Бориспольский район, р.Павловка; пгт. Згуровка, озеро "Рецево"; пгт. Барышевка, озеро "Земснаряд"; пгт. Барышевка, зоны рекреации р. Ст. Красиловка; Борисполь, озеро "Княжицкое"; Борисполь, озеро микрорайона "Нестеровка"; Борисполь, озеро УМБ-17; Борисполь, озеро "Олесницкое".

Кировоградская область: Кропивницкий, место купания "Ковалевский пляж", р. Ингул; с. Петрово, Знаменский район, место купания и отдыха, Петровский пруд №1.

Луганская область: Кременная, зона рекреации, р.Красная; пгт. Беловодск, Беловодский р-н, зона рекреации, р.Деркул; Северодонецк, городской пляж, оз.Чистое; Северодонецк, пгт. Сиротино, пляж базы отдыха "Клешня", озеро Клешня; Лисичанск, пляж пруда в р-не Лисичанского и стеклозавода "Пролетарий", ул. Героев Сталинграда; Лисичанск, зона рекреации, р-н лодочной станции, р.Северский Донец; пгт Сиротино, озеро Кривеньке, пляж базы отдыха "У озера Кривеньке".

Львовская область: Золочев, озеро "Молодежное", парк "Здоровье".

Николаевская область: Первомайск, городской пляж "Радуга"; Николаев, пляж "Стрелка", р. Ингул.

Полтавская область: Полтава, пляж Киевского района, р.Ворскла; Полтава, пляж Шевченковского р-на, р. Ворскла; Кобеляки, центральный пляж; Кременчуг, пляж парка Воинов Интренационалистов; Кременчуг, центральный городской пляж.

Ровенская область: Радивилов, пляж, Искусственный пруд; р. Слоновка; Дубно, место массового отдыха, р. Иква; с. Воронки, прибрежная полоса (пляж отсутствует); Сарны, городской пляж, р. Случ; с.Жобрин, Ровенский р-н, пляж ОП санатория "Красная калина" р.Путиловка; Обаров, пляж ООО "Обароивинвест", пруд; с.Кустин Ровенский р-н, пляж КЗ ГСУК "Электроник-Ровно", р.Горынь; Ровно, оз.Басов Угол, городской пляж; с. Гориньгрод, р.Горынь (вход в район).

Тернопольская область: Тернополь, городской пляж, р. Серет; Тернопольский пруд, северо-западный берег.

Черновицкая область: Черновцы, городской пляж, р. Прут.