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За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военный

Зона ООС
07:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое ранены.

На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС оставалась контролируемой. Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время на некоторых участках враг вел огонь из БМП и запрещенного Минскими договоренностями оружия, сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба Операции Объединенных Сил.

"Российские оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельномуо огню по нашим позициям, 11 из которых – из вооружения, которое должно быть отведено на определенные Минскими договоренностями расстояния. Подразделения Объединенных Сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там враг вел огонь по позициям украинских военных из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитникам Новотошковского противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Зайцево, Пивденне, Троицкое, Екатериновка, Майорск и Орехово.

На Донецком направлении противник применил по защитникам Марьинки 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельный вогоень попали также защитники Авдеевки, Новоселовки Второй и Песков.

На Мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции сил ООС в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

Ситуация на Донбассе: боевики пять раз открывали огонь
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В результате активных боевых действий один украинский защитник погиб, еще двое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по украинским защитникам. На Донецком направлении враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных в районе населенных пунктов Марьинка и Новомихайловка, а из РПГ и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное и Широкино на Мариупольском направлении.

По данным разведки, трех боевиков российских оккупационных войск уничтожены, пятеро ранены.

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Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Обстрелы, ООС, Штаб.
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