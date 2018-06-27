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Центр Киева перекроют: где и на сколько

Центр Киева
13:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Движение по Крещатику в Киеве перекроют в определенные часы 28-30 июня и 1 июля.

Министерство внутренних дел Украины информирует о перекрытии движения транспорта на некоторых улицах в центре Киева, начиная с вечера 27 июня.

Как говорится в сообщении на странице МВД в Фейсбуке, в среду, 27 июня, с 19.30 до 22.00 будет запрещено движение транспортных средств (кроме общественного), а 1 июля с 20.00 до 24.00 - запрещено движение всех видов транспортных средств по Владимирскому проезду (от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской) и по улице Владимирской (от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

Кроме того, будет перекрыто движение по ул. Крещатик: 28 июня с 8.00 до 22.00, 29-30 июня с 19.00 до 22.00, 1 июля – с 10.00 до 20.00.

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Новости Украины, Крещатик, МВД, Ограничение движения, Центр Киева.
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