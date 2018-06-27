В КГГА начали подготовку к уборке заснеженных улиц столицы

Киев планирует к зиме приобрести 44 единицы снегоуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом шла речь на расширенном заседании коллегии Киевской городской госадминистрации, на котором докладывал директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

По его словам, в этом году планируется увеличить парк снегоуборочной техники до 421 единицы. Будет подготовлено 377 единиц имеющейся техники для уборки снега.

Также сейчас идет подготовка инвентаря для ручной уборки снега.

Предприятия корпорации «Киевавтодор» заготовили уже 56,4% соли и 38% песка от необходимого показателя.

Директор Департамента отметил, что своевременное обновление парка снегоуборочной техники в прошлом году позволило более эффективно очищать от снега дорожную сеть, особенно тротуары.

Симонов сообщил, что в Департаменте транспортной инфраструктуры проанализировали работу КП ДЭУ районов прошлогоднего осенне-зимнего периода и приняли решение изменить график пересменок бригад.

«Раньше пересменка осуществлялась в 8:00, в активное время пик, но мы должны полагаться не на существующие правила, а на удобство и комфорт киевлян. Поэтому в текущем году принято решение проводить прием-сдачу смены в 10:00», - отметил он.

Руководитель департамента также сообщил, что уже разработаны единые схемы (карты) очистки от снега внутриквартальных проездов, тротуаров и остановок общественного транспорта с определением границ ответственности между КП ДЭУ районов, КП УЗН районов, КП «Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда районов» и КП «Киевпастранс».

«Благодаря КП «ГИВЦ» осуществляется оцифровка схем и перенос в электронный вид, после чего они будут размещены в информационно-аналитической системе «Имущество» в разделе «Мониторинг дорог» для эффективной работы и распределения обязанностей», - добавил городской чиновник.