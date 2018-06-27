На Донбассе восстановили разрушенную в 2015 году насосную станцую

В Донецкой области 26 июня состоялось торжественное открытие восстановленной Карловской аварийно-резервной насосной станции I подъема, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"В 2015 году Карловское водохранилище было определено в качестве резервного, но в результате боевых действий насосная станция была полностью разрушена. Проект восстановления станции является одним из самых масштабных гуманитарных проектов, реализацию которого обеспечил Международный комитет Красного Креста (МККК). Общая стоимость проекта составляет более 23 млн. грн", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении министерства.

Принявшая участие в торжественном открытии заведующая сектора в Донецкой области МинВОТ Алла Назаренко подчеркнула чрезвычайную важность запуска Карловской насосной станции, что позволит непрерывно обеспечивать питьевой водой более 355 тыс. жителей западной части Донбасса и предотвратит повторение ситуации, когда из-за разрушения насосных станций значительная часть местных жителей оставалась без централизованного водоснабжения.