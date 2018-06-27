Гроза оставила половину Запорожья без электричества

Половина г.Запорожье обесточена из-за повреждения ПЛ 150кВ на территории Днепропетровской области.

Об этом сообщает ПАО "Запорожьеоблэнерго".

"ПАО "Запорожьеоблэнерго" работает над возобновлением энергообеспечения Правого берега г.Запорожья, который был обесточен сегодня, 27 июня, вследствие повреждения ВЛ 150кВ на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в технической дирекции энергокомпании, сегодня во время грозы была повреждена высоковольтная линия электропередач мощностью 150кВ, которая находится в общем пользовании ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ПАО "Днепроблэнерго".

Поскольку от этой ВЛ осуществляется питание подстанции "Армалит" ПАО "Запорожьеоблэнерго", и часть Запорожья, которую она обеспечивает электроэнергией - а это большая часть Правого берега - Бородинский, Осипенковский микрорайоны, Верхняя Хортица, Великий Луг - была обесточена.

Сейчас специалисты ПАО "Запорожьеоблэнерго" работают над тем, чтобы запитать эти районы по резервным схемам питания. Часть потребителей уже с энергоснабжением. До конца дня планируется запитать всех потребителей Правого берега, которые пострадали вслледствие аварии, по резервным схемам.