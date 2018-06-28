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В Крыму проходят обыски у водителя жены Джемилева

ФСБ
12:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: inforesist.org

Новости Украины: Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар в Бахчисарае.

В Бахчисарае в четверг проводятся обыски в доме Ахтема Мустафаева, водителя жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Сафинар. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на крымскотатарского активиста Заира Смедляева.

"Обыск в 6 микрорайоне Бахчисарая, ул. Джафера Сейдамета, 42. У Ахтема Мустафаева, водителя Сафинар апте Джемилевой. Самого Ахтема дома нет, только его мать, причина обыска неизвестна. Вооруженные в камуфляже и балаклавах приехали на четырех микроавтобусах, окружили улицу", - отмечает Смедляев.

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Отмечается, что на данный момент отсутствует официальная информация от российских работников правоохранительных органов и власти Крыма относительно ситуации.

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