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Двое мужчин в Запорожской области погибли в выгребной яме

Место событий
14:09 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: zp.dsns.gov.ua

Новости Украины: В Запорожской обл. вследствие несчастного случая погибли двое мужчин, третьего забрали в больницу.

В Запорожской области двое мужчин погибли во время чистки выгребной ямы, еще одного - госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел накануне вечером в с. Таврическое Ореховского района области.

Как установили спасатели, мужчина, которого наняли чистить выгребную яму, спустился в нее, однако ему стало плохо. Двое других мужчин пытались ему помочь - также полезли в яму и потеряли сознание.

До прибытия подразделения ГосЧС соседи изъяли из выгребной ямы двух из мужчин и передали их работникам скорой помощи. Третьего мужчину вытащили из ямы спасатели.

"В результате происшествия погиб 46-летний и 31-летний мужчина. Спасен 24-летний парень - он находится в районной больнице".

По факту несчастного случая ответственные органы ведут расследование.

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Новости Украины, Выгребная яма, ГСЧС, Запорожская область, Несчастный случай.
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