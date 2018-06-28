Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву заметили гуляющей на улице

Девушку, очень похожую на Елену Зайцеву, которая в октябре прошлого года была за рулем "Лексуса" и насмерть сбила шестерых людей, заметили гуляющей на улице. Об этом сообщает харьковское издание "Город Х". В окружении подруг и женщины-конвойной, она сидела на лавочке возле ЦКБ №5. Девушку, которая сейчас находится под следствием по обвинению в тяжком преступлении, сфотографировали и выложили фото в интернет. Харьковчане возмутились происходящим в соцсетях.

"Да здравствует самый гуманный суд в мире. Самосуду респект", "Она не будет сидеть, это уже ясно. Вот вам и правосудие. Только отомстить самим", "Как-то по-тихому происходят процессы по этому делу. Или не проходят?" - пишут пользователи.

В прокуратуре объяснили: во вторник, 26 июня, Зайцеву возили на обследование в сопровождении конвоя. Отвезли в больницу, сделали необходимые мероприятия и в тот же день вернули обратно в СИЗО.

"Когда дело уже находится в суде, обвиняемая числится за судебным органом и все вопросы о посещениях и транспортировках на обследование решает исключительно суд", - говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Дубовик.

Как сообщалось, адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь неоднократно заявляла, что ее подзащитная после того, как попала в ДТП в 2007 году, страдает сильными головными болями. Об этом же говорила и сама Е.Зайцева.

Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября 2017 года. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus'а.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Е.Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября 2017 года было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября 2017 года судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым.

2 февраля 2018 года обвинительный акт в отношении Е.Зайцевой и Г.Дронова поступил в Киевский райсуд Харькова.

Материалы в отношении автошколы, где училась Е.Зайцева, были выделены в отдельное производство по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.