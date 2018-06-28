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Россия вновь перебросила "гумконвой" на оккупированный Донбасс

Гумконвой
18:20 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: СММ ОБСЕ фиксировала прибытие на Донбасс и возвращение в РФ очередной колонны грузовиков.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в четверг зафиксировали прибытие из России на Донбасс и возвращение обратно колонны грузовиков и вспомогательных транспортных средств.

Как указано в отчете наблюдателей спецмиссии, утром российский конвой из 17 автомобилей прибыл в пункт пересечения границы "Донецк" (РФ), где был проверен российскими пограничниками и таможенниками.

"Конвой состоял из одиннадцати грузовых автомобилей и шести вспомогательных транспортных средств, включая одну машину скорой помощи. На всех грузовых автомобилях была надпись "Гуманитарная помощь из Российской Федерации", а на вспомогательных транспортных средствах – знак МЧС", - сообщили в СММ.

С украинской стороны визуальное наблюдение за грузовиками осуществляли три украинских пограничника и два таможенника (без входа в грузовое пространство грузовиков).

Спустя несколько часов конвой вернулся на территорию РФ. При этом тенты грузовиков были открыты. Пограничники и таможенники РФ в присутствии представителей Украины (троих пограничников и двух сотрудников таможни) визуально проверили возвращающийся конвой извне, указали в СММ ОБСЕ

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Новости Украины, Гумконвой РФ, Донбасс, Конвой, Россия, РФ, СММ ОБСЕ, Украина.
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