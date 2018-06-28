В Запорожской области произошло ДТП с множеством пострадавших

В Запорожской области на трассе "Харьков-Симферополь" возникли многокилометровые автомобильные пробки в сторону Азовского моря, также произошла авария, в которой пострадали семь человек.

Как сообщается на сайте Главного управления Нацполиции в Запорожской области, в четверг на трассе "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе Daewoo Lanos выехал на полосу встречного движения и врезался в Мercedes Vito.

По данным следствия, 20-летний водитель Daewoo Lanos не справился с управлением автомобиля.

В результате столкновения пострадали семь человек.

Водитель Daewoo, 1998 года рождения, и его пассажир, 1979 года рождения, в тяжелом состоянии госпитализированы в местную больницу. Пятерым пассажирам автомобиля Мercedes (трем женщинам и двум мужчинам) оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась, отметили в полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Кроме того, в четверг утром на трассе "Харьков-Симферополь" (участок дороги Запорожье-Мелитополь) возникла многокилометровая "тянучка", в которую попали сотни автомобилей.

По сообщениям в соцсетях запорожцев, застрявших на трассе, в выходные в честь Дня Конституции украинцы массово отправились на запорожские курорты Кирилловку и Бердянск.

В результате, по информации пользователей соцсетей, за час автомобилям удавалось проехать не более 15 км. Таким образом, время пути до моря для участников движениям увеличилось в несколько раз.