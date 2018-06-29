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В Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании автобуса

Полиция
05:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

Киевские правоохранители задержали злоумышленника, который сообщил о якобы минировании автобуса, сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

"Информация о том, что в салоне транспортного средства находится взрывное устройство, поступило в столичной полиции около 9 утра. На место происшествия выехал экипаж патрульной полиции и сотрудники профильных служб", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в салоне автобуса возник конфликт. По предварительной информации, пассажир маршрутки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другими гражданами, после чего позвонил на спецлинию "102" и сообщил, что в автобусе находится взрывчатка.

"Правонарушителем оказался 42-летний местный житель. После тщательной проверки автобуса работники взрывотехнической службы не обнаружили опасных предметов", - отметили в полиции.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

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Новости Украины, Киев, Минирование, Новости Украины, Полиция, Украина.
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