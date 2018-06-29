Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: ЕС призывает РФ признать свою ответственность за катастрофу МН17 над Донбассом
ЕС призвал Россию принять ответственность за MH17
Новости: Динамо договорилось о трансфере аргентинского форварда
Динамо договорилось о трансфере аргентинского форварда
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 30 июня - 1 июля
Афиша интересных событий в Украине на 30 июня - 1 июля
X

На Киевщине именинница "заминировала" магазин

Ложное минирование
12:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Женщину, которая в день 50-летнего юбилея сообщила о ложном минировании, задержала полиция Киевской области.

Правоохранители задержали жительницу Киевской области, которая в состоянии алкогольного опьянения сообщила о якобы минировании магазина, сообщил Отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Сообщение о минировании по спецлинии 102 поступило в 13.20. Женский голос сообщил, что в селе Осещина Вышгородского района заложена взрывчатка, которая сработает в 15 часов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия прибыли экипаж группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Вышгородского отдела полиции, взрывотехники и медики. В ходе обследования магазина и прилегающей территории правоохранители эвакуировали посетителей магазина и продавца. В результате обследования опасных предметов и взрывных устройств не обнаружено.

"Правонарушителем оказалась местная жительница, которая сегодня празднует свое 50-летие. Она призналась в содеянном, предоставила правдивые показания", - сообщили в полиции. Правоохранители в качестве вещественного доказательства изъяли мобильный телефон. Женщину задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до шести лет лишения свободы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вышгород, Мина, Минирование, Полиция, Украина, Юбилей.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании автобуса Непогода в Черновцах: подтоплены десятки улиц, значительная часть города осталась без электричества На одной из станций киевского метро под поездом погиб человек

Последние новости

Парни прислали другу снимки самых красивых девушек своей страны (Фото) Врачи рассказали, как улучшить качество сна Бернард рассказал о своем будущем
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Ученые раскрыли вещество, которое может гарантировать вам долголетие
Новости сегодня
12:22 В США составили рейтинг самый лучших песен XXI века
12:15 Кольченко просит о встрече с украинским консулом и омбудсменом
12:09 Торрес продолжит карьеру в Японии
12:03 Певица Слава Каминская показала свою дочь
12:00 Парламент Болгарии не принял вотум недоверия правительству
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко просит мир реагировать на заключенных в РФ, как на ситуацию в Солсбери
Порошенко призывал мир отреагировать на освобождение заключенных в РФ
Новости: Непогода в Украине: обесточено 204 населенных пункта в 7 областях
В Украине обесточены 204 населенных пункта
Новости: Украинцы смогут лечиться бесплатно в некоторых частных клиниках
Украинцы смогут бесплатно лечиться в частных клиниках
Новости: Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Температура в Антарктиде упала до рекордного уровня
Добавить комментарий
0