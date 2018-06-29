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Замкомандующего ДШВ Украины ударили ножом

Удар ножом
08:46 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Заместитель командующего ДШВ ВСУ, получивший ножевое ранение в Житомире, находится в госпитале в стабильно тяжелом состоянии.

В Житомире возле продуктового магазина ножевое получил ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины. Инцидент произошел поздно вечером 27 июня, передает Житомир.info, ссылаясь на слова очевидцев.

"В 23:50 в Житомире на перекрестке улиц Киевской и Восточной при выходе из продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины полковник Щербань. Сейчас военный находится в госпитале, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении. В пресс-службе главного управления Нацполиции в Житомирской области информацию о происшествии подтвердили.

"Около 7 утра 28 июня из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации военнослужащего с ножевым ранением брюшной полости. Сейчас полиция проводит необходимые следственно-розыскные мероприятия направленные на установление обстоятельств происшествия. Предварительно правовая квалификация ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение)", - рассказали в полиции.

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Новости Украины, ВСУ, Госпиталь, ДШВ, Житомир, Ножевое ранение.
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