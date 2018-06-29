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Луганская область пострадала от непогоды

Последствия бури
09:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: На Луганщине после бури отмечаются значительные разрушения, поваленные деревья, сорванные крыши, обрывы проводов.

В Луганской области в результате неблагоприятных погодных условий и прохождения грозового фронта вчера были повреждены линии электропередач и крыши жилых домов, а также повалены деревья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. Отмечено, что в целом по области без электроснабжения остались 4500 абонентов.

"Так, в г. Рубежное по улицам города были повалены более сотни деревьев, которые перекрыли пути проезда автотранспортным средствам, пешеходным переходам, входы в дома и оборвали провода электросетей уличного освещения, повреждена кровля 11 домов (5 - пятиэтажных домов и 6 - девятиэтажных домов)", - говорится в сообщении. К ликвидации происшествия привлекли 6 единиц техники ГСЧС и 32 человека личного состава, пять бригад коммунальных служб и три бригады по восстановлению электроснабжения города.

"Четыре жителя города получили травмы в результате чрезвычайного происшествия, один из которых госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы", - отметили в ГСЧС. В городе Старобельск были повреждены электросети города. Без света остались 2940 абонентов, деревья повалены на жилые дома и автомобили.

"Задействованы три единицы техники ГСЧС и 16 человек личного состава, две аварийные бригады Старобельского РЭС, одна бригада коммунального предприятия", - уточнили спасатели. В связи со сложными погодными условиями обесточены 144 населенных пункта в пяти областях Украины.

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Новости Украины, Буря, Гроза, ГСЧС, Луганщина, Разрушения.
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