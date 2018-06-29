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Во Львове разбили мемориальную доску на доме И. Франко

Львов
10:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Во Львове неизвестные вандалы уничтожили мемориальную доску на доме, где жил Иван Франко.

В центре Львова неизвестные уничтожили мемориальную доску украинскому писателю Ивану Франко. Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, 28 июня была уничтожена мемориальная доска И. Франко на доме № 25, на улице Соломии Крушельницкой.

"Национальную память формируют такие люди, как наш великий Каменяр. Хулиганы должны быть наказаны. Такие вещи недопустимы. Все мы осуждаем такие акты вандализма", — заявил в.а. директора департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко. В горсовете проинформировали, что мемориальная доска будет восстановлена за средства общины. В течение 1878-1879 годов в доме, на котором размещалась доска, проживал Иван Франко. Львовский областной совет в декабре 1988 года признал этот дом памятником архитектуры местного значения.

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Новости Украины, Вандалы, Дом, Иван Франко, Львов, Мемориальная доска.
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