Во Львове разбили мемориальную доску на доме И. Франко

В центре Львова неизвестные уничтожили мемориальную доску украинскому писателю Ивану Франко. Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, 28 июня была уничтожена мемориальная доска И. Франко на доме № 25, на улице Соломии Крушельницкой.

"Национальную память формируют такие люди, как наш великий Каменяр. Хулиганы должны быть наказаны. Такие вещи недопустимы. Все мы осуждаем такие акты вандализма", — заявил в.а. директора департамента "Администрация городского председателя" Евгений Бойко. В горсовете проинформировали, что мемориальная доска будет восстановлена за средства общины. В течение 1878-1879 годов в доме, на котором размещалась доска, проживал Иван Франко. Львовский областной совет в декабре 1988 года признал этот дом памятником архитектуры местного значения.