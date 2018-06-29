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Злоумышленник, угрожая топором, изнасиловал женщину

Изнасилование
13:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Ранее судимый гражданин, угрожая расправой, изнасиловал женщину в Черниговской области, злоумышленник задержан.

В Черниговской области злоумышленник, угрожая применением топора, изнасиловал женщину. Об этом сообщил сектор коммуникации ГУНП в Черниговской области, передает УНН.

"28 июня за помощью в полицию обратилась гражданка. Она сообщила, что по месту жительства ее изнасиловали", – говорится в сообщении.

Установлено, что накануне вечером к дому заявительницы пришел ранее судимый гражданин. Угрожая физическим насилием, а именно применением топора, он вступил в половые отношения с женщиной без ее согласия. Во время осмотров места происшествия изъяли топор и одежду подозреваемого. Последнего задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сведения о событии внесли в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 152 УК Украины (изнасилование, то есть половое сношение с применением физического насилия, угрозы его применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.

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Новости Украины, Изнасилование, Полиция, рецидивист, Топор, Чернигов.
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