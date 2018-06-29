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РФ вопреки санкциям испытала турбины Siemens в оккупированном Крыму

Турбина Siemens
14:26 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости Украины: Россия испытала в Крыму немецкую турбину Siemens, которая находится под европейскими санкциями.

Российское министерство энергетики заявило в пятницу, что провело первые испытания изготовленной в Германии турбины, установленной в Крыму вопреки санкциям ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении российского министерства отмечается, что новая турбина успешно прошла тест на одном из двух новых энергоблоков вблизи аннексированного Симферополя.

Ранее эксперты заявляли, что России будет сложно активировать турбины и программное обеспечение без помощи консультантов Siemens.

Однако, как пишет агентство, тестирование показало, что Россия все больше приближается к возможности запуска турбин и начала их использования для изготовлени электроэнергии для Крыма.

Сейчас в Крыму достраивают вторую электростанцию вблизи Севастополя, там тоже используют немецкие турбины. Россия планирует запустить две электростанции осенью.

Напомним, в июле 2017 года стало известно, что Россия доставила на оккупированный полуостров четыре турбины производства немецкого концерна Siemens в обход санкций ЕС.

Siemens сначала отрицал нелегальную поставку. Однако впоследствии заявил, что имеет все доказательства того, что газовые турбины были незаконно перевезены на полуостров.

В августе прошлого года ЕС расширил санкции против России из-за поставок турбин Siemens, добавив в список санкций три компании и трех россиян, среди которых заместитель министра энергетики РФ.

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Новости Украины, Крым, РФ, турбины, Турбины Siemens.
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