В оккупированном Крыму отпустили водителя супруги Джемилева

Российские силовики в Симферополе отпустили водителя жены Мустафы Джемилева Ахтема Мустафаева после обыска и задержания в Бахчисарае. Об этом в пятницу сообщил председатель ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев в эфире Радио Крым.Реалии.

"С мешком на голове до самого вечера Ахтема держали - он даже не в курсе, где он находился все это время. Сначала в ФСБ заявляли, что он был у них, потом, что у них нет. Пошли какие-то непонятные игры. И наконец вечером все-таки выпустили в Симферополе", - отметил активист.

Смедляев считает, что таким образом российские силовики отвлекали внимание крымскотатарской общественности от двойного убийства в селе Давыдовке под Симферополем.

"Как правило, когда такие серьезные трагедии происходят, если там страх чего-то, то силовики используют иного рода маневры для отвлечения внимания, как неоднократно было, - чтобы люди не собрались максимально на похоронах. В Бахчисарае и родственники, и знакомые, и соседи следили за ситуацией с Ахтемом Мустафаевым", - сказал Смедляев.

Как сообщалось, 28 июня крымскотатарский активист Смедляев проинформировал, что в Бахчисарае прошел обыск в доме Мустафаева, а также что самого Ахтема вывезли в неизвестном направлении.

27 июня в селе Давыдовке Симферопольского района Крыма в собственном доме была убита 33-летняя крымская татарка. Ее маленького сына с ножевыми ранениями доставили в больницу, однако спасти мальчика тоже не удалось.

По информации из соцсетей, подозреваемый в убийстве был задержан, им оказался 23-летний местный житель.