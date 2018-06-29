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В аэропорту "Борисполь" иностранец пытался дать взятку сотруднику ГПСУ

Доллары
16:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В международном аэропорту "Борисполь" гражданин Индии предлагал взятку сотруднику пограничной службы за пропуск на территорию Украины.

Вчера, 28 июня, в международном аэропорту "Борисполь" гражданин Индии пытался дать взятку пограничнику за пропуск на территорию Украины без законных на то оснований. Об этом в сети Facebook сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Иностранец предлагал взятки в размере 600 долларов США. Пограничник ответил категорическим отказом и сообщил в правоохранительные органы. Злоумышленника задержали сотрудники отдела полиции аэропорта "Борисполь" совместно с сотрудниками военной прокуратуры", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное производство в отношении задержанного возбуждено по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Правоохранители задержали на взятках девятерых чиновников в семи областях

Напомним, большое количество таблеток наркотического действия обнаружили в пункте пропуска "Борисполь" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" совместно с сотрудниками ГФС.

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Новости Украины, Взятка, Гражданин Индии, Международный аэропорт "Борисполь", Пропуск в Украину, Сотрудник ГПСУ.
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