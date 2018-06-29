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В Полтавской области до сих пор ищут опасного преступника, сбежавшего из суда

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16:22 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Поиски преступника, сбежавшего из зала Миргородского райсуда накануне, продолжаются вторые сутки.

За информацию, которая поможет задержать его, полиция гарантирует вознаграждение в 50 тыс. грн. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"Полиция принимает максимальные меры к розыску 40-летнего Виталия Суржана – жителя Луганской области, осужденного за тяжкие и особо тяжкие преступления. Для нас будет ценной любая информация, которая касается этого человека", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что преступник ростом 195 см был одет в серый спортивный костюм с капюшоном и бейсболку черного цвета. Кроме того, у него есть татуировки на грудной клетке в виде двух котов, на левом плече – в виде Будды, на спине – в виде креста.

Напомним, из зала Миргородского районного суда Полтавской сбежал преступник. Мужчина осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), 187 (разбой), 289 (незаконное завладение транспортным средством), 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Впоследствии полиция обнаружила брошенное транспортное средство, на котором передвигался осужденный вместе с женщиной.

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Новости Украины, Полиция, Полтавская область, Преступник.
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