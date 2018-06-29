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На Донбассе боевики били из минометов и применили танк, ранен боец

ВСУ
19:28 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики сегодня 12 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец ранен.

В течение текущих суток боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз – из запрещенного Минскими договоренностями оружия, в результате боевых действий один украинский воин был ранен.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 18:00.

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На Луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское, позиции Вооруженных сил Украины оккупанты обстреливали из гранатометов, а по защитникам Новотошковского отработал вражеский танк. Это грубое нарушение режима прекращения огня задокументировано, и материалы переданы в международные организации, отметили в пресс-центре.

В течение дня на Горловском направлении было горячее всего: бои шли вокруг населенного пункта Луганское. Боевики применяли гранатометы, стрелковое оружие и запрещенные Минскими договоренностям 82-мм минометы. С целью принуждения оккупантов к прекращению огня украинские военные открывали огонь имеющимися огневыми средствами. Однако в результате боевых действий один украинский воин был ранен.

На Донецком направлении оккупанты вели беспокоящий огонь по защитникам Марьинки и Песков из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Широкино и Водяное, где боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие. Позиции ВСУ вблизи Бердянского террористы испытали на прочность 120-мм минометной миной.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, ООС.
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