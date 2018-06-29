Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 29.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
В Румынии перевернулся автобус с украинцами: среди пострадавших - дети
Новости: В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
В Кремле признали: с посещением политзаключенных "есть трудности"
Новости: Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Расписание всех матчей 1/8 финала ЧМ-2018
Новости: Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
Ракету Falcon 9 запустили на орбиту (Видео)
X

В Николаеве на кладбище обнаружили человеческие останки

Смотрите фото (3)
Освободившаяся площадь будет составлять около 100 квадратных метро
19:54 Сегодня Телеграф
Фото: Новости N

Новости Украины: В Николаеве при уборке свалки на кладбище обнаружили человеческие останки, которые планируют перезахоронить.

Работники коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" во время уборки несанкционированной свалки на Терновском кладбище обнаружили человеческие останки, которые теперь требуют перезахоронения.

Об этом сообщил директор "ритуального" предприятия Михаил Трофанюк, передают "Новости N".

"В процессе работ по ликвидации мусорного завала на Терновском кладбище были найдены не только казачьи кресты", – написал Трофанюк.

На сайте "Николаевская ритуальная служба" сообщается, что найденные в процессе уборки мусора останки теперь нужно захоронить. "Новости N" "Сотрудники КП "Николаевская ритуальная служба" решили не делать выходного в процессе очищения кладбища в Терновке от мусорной кучи, многие годы вольготно себя чувствовавшей в самом центре. Освободившаяся площадь будет составлять около 100 квадратных метров.

После проверки на наличие захоронений, можно будет говорить о пригодности этой территории для новых погребений упокоившихся местных жителей. Ну а до этого сотрудникам КП предстоит провести человеческое захоронение найденных в этой куче человеческих останков", – говорится на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Кладбище, Николаев, Происшествие, Человеческие останки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В оккупированном Крыму отпустили водителя супруги Джемилева РФ вопреки санкциям испытала турбины Siemens в оккупированном Крыму Нанизал авто на отбойник: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП

Последние новости

На Донбассе боевики били из минометов и применили танк, ранен боец Пол Маккартни побывал на шоу Carpool Karaoke и исполнил легендарные песни Джессика Честейн обескуражила милым платьем с рюшами
Сегодня читают
01 Настя Каменских похвасталась обновками в Instagram
02 Потрясающий гол Янузая, который принес Бельгии победу над Англией (Видео)
03 Сборная Германии обратилась к своим болельщикам после вылета с ЧМ-2018
04 ЧМ-2018: определились все пары 1/8 финала мундиаля
05 Нанизал авто на отбойник: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП
Новости сегодня
20:27 Приянка Чопра повезла парня знакомится с родителями в Индию
20:25 Исследователи назвали простой способ уменьшить смертность
20:22 Макрон подвел итоги двухдневного саммита стран ЕС: говорил о Минске
20:20 Оккупанты затеяли в Крыму новую "стройку века"
20:13 В Кремле сообщили, о чем будут говорить Путин и Трамп в Хельсинки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ЕС продлил экономические санкции против РФ
ЕС продлил экономические санкции против РФ
Новости: Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Рева сообщил, когда могут повысить минимальную зарплату
Новости: Киев готов обменять 23 россиян на 23 политзаключенных украинцев
Денисова озвучила формулу обмена заключенными с РФ
Новости: Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Кинокритики назвали главных претендентов премии "Оскар-2019"
Добавить комментарий
0