В Николаеве на кладбище обнаружили человеческие останки

Работники коммунального предприятия "Николаевская ритуальная служба" во время уборки несанкционированной свалки на Терновском кладбище обнаружили человеческие останки, которые теперь требуют перезахоронения.

Об этом сообщил директор "ритуального" предприятия Михаил Трофанюк, передают "Новости N".

"В процессе работ по ликвидации мусорного завала на Терновском кладбище были найдены не только казачьи кресты", – написал Трофанюк.

На сайте "Николаевская ритуальная служба" сообщается, что найденные в процессе уборки мусора останки теперь нужно захоронить. "Новости N" "Сотрудники КП "Николаевская ритуальная служба" решили не делать выходного в процессе очищения кладбища в Терновке от мусорной кучи, многие годы вольготно себя чувствовавшей в самом центре. Освободившаяся площадь будет составлять около 100 квадратных метров.

После проверки на наличие захоронений, можно будет говорить о пригодности этой территории для новых погребений упокоившихся местных жителей. Ну а до этого сотрудникам КП предстоит провести человеческое захоронение найденных в этой куче человеческих останков", – говорится на сайте.