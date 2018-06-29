Экологи построили искусственный остров в Одесской области

В национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) экологи для водно-болотных птиц построили искусственный остров "Шляпа".

Как сообщил бывший руководитель заповедника, известный эколог Иван Русев, в НПП "Тузловские лиманы" появился ряд новых островов для водно-болотных птиц. "Один из островов имеет известное многим название и экзотическую форму шляпы. Рălărie в переводе с молдавского - шляпа", - отметил Русев.

Остров построен в вершине лимана Бурнас. По его словам, на этом острове сразу свиты 40 гнезд речной крачки – птицы, которая улетает зимовать из "Тузловских лиманов" в Африку.

Помогали заповеднику в создании островов волонтеры при поддержке центра этнографического, сельского зеленого туризма и семейного отдыха "Фрумушика-Нова".

"Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Татарбунарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.