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Музей на Почтовой: как КГГА собирается сохранить памятник

КГГА
21:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: У Кличко рассказали, как хотят сохранить памятник на Почтовой площади в Киеве.

Заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявляет, что решение о создании подземного археологического музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает пресс-служба КГГА.

"Вопрос о создании музея решен три года назад: в 2015 году 28 октября за подписью Виталия Кличко издано распоряжение КГГА № 1055 о сохранении, исследовании и консервации археологических находок на Почтовой площади, а уже в 2016 году коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев", которое является заказчиком реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади, проведена процедура закупок и заключен договор на проведение научного исследования и экспериментальной разработки в сфере других естественных наук и выполнение комплекса исследований и научной обработки археологических находок для создания подземного археологического музея на Почтовой площади. Именно посредством разработки концепции эксперты музейного дела, историки, архитекторы определят, каким быть музею", - отметил Резников.

Он добавил, что победителем закупок стало ООО "Научно-практический центр реконструкции исторической среды" (НПЦ реконструкции исторической среды).

По словам Резникова, в 2016 году, при принятии бюджета Киева и Программы экономического и социального развития на 2017 год, было заложено финансирование суммы договора с НПЦ реконструкции исторической среды на уровне 17,81 млн грн. В 2017 году за фактически выполненные работы из бюджета города уплатили 1,3 млн грн. В числе прочего работы включали и разработку концепции создания подземного археологического музея. "Предусмотренный договором календарный план выполнения работ НПЦ, начиная с I квартала 2017 года, нарушен, концепция подземного археологического музея не разработана. Здесь уже актуальным является вопрос расторжения договора с указанным ООО, экспертизы использования бюджетных средств им и проведения международного архитектурного конкурса на создание концепции", - добавил заместитель главы КГГА.

Также Резников напомнил, что на прошлой неделе Киевсовет принял решение, которым предусмотрено создание коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии".

"Это необходимо, ведь в Украине нет специальных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации находок на Почтовой площади. В новосозданном КП будут работать специалисты, которые будут перенимать международный опыт. Таким образом, столице удастся сохранить все находки с Почтовой. И, кстати, это новаторское решение, ведь такого центра нет не только в других украинских городах, но и на уровне государства. Это при том, что в Украине около 400 исторических городов", - подытожил заместитель главы КГГА.

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Новости Украины, Алексей Резников, КГГА, Киев, Музей на Почтовой, Украина.
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