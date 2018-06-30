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Боевики арестовали украинца за "надругательство над флагом ЛНР"

Суд
00:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Решение об аресте было вынесено местным "судом".

В неподконтрольной украинской власти Голубовке Луганской области боевики "приговорили" местного жителя к 5 месяцам и 27 дням ареста за "надругательство над флагом "ЛНР".

Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на "гепрокуратуру ЛНР".

Решение об аресте вынес местный "суд".

Как сообщается, 8 октября 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совместно с несовершеннолетними лицами "умышленно повредил флагшток и сорвал флаг со здания Кировского горсуда, после чего они распорядились им по собственному усмотрению".

Также отмечается, что мужчина "полностью признал вину и раскаялся в содеянном".

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что миротворцы ООН "превратятся в мишени", если зайдут на Донбасс по предлагаемому Украиной сценарию.

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Новости Украины, Боевики, Донбасс, ЛНР, Украина.
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