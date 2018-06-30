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С начала года на водоемах страны погибли около 500 человек

Водоем
03:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: В разгар летних каникул увеличивается также количество погибших и среди детей.

В водоемах Украины с начала года погибло около 500 человек, основная причина несчастных случаев это несоблюдение правил безопасности, сообщают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Почти полтысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек. Однако, даже такая статистика не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.

Так, с началом купального сезона, в Запорожской и Николаевской областях спасатели массово вылавливают из акватории Черного и Азовского морей отдыхающих, которых относит от берега на надувных матрасах. Ежедневно фиксируется до десяти подобных случаев.

"Граждане не учитывают штормовые предупреждения и пользуются плавсредствами при сильных порывах ветра. Как следствие - потеря управления и звонок на "101", - добавили в ГСЧС.

Дети отправляется на местные пруды без сопровождения взрослых, часто даже не умея плавать. Так, в июне вода уже унесла более 20 жизней. Еще восемь детей удалось спасти.

В ГСЧС подчеркнули что, чтобы уменьшить показатели гибели на водных объектах страны, специалисты службы спасения патрулируют места отдыха, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения. Однако, наиболее действенным превентивным методом является собственная осторожность и ответственность каждого гражданина.

Судя по количеству чрезвычайных событий у водоемов, ГСЧС предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности, в частности, помнить что отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах, никогда не нырять в незнакомых местах, не оставлять детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки, не заплывать далеко и никогда не плавать в одиночестве.

Также не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не приближаться к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи.

Температура воды должна быть не ниже 17°С, а плавать в воде можно не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 - 5 минут. Необходимо следить за штормовыми предупреждениями и не выходить в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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Новости Украины, водоемы, ГСЧС, Новости Украины, Происшествия, Украина.
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