Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта

Из-за сильного ветра и дождя в Украине без электроэнергии остаются 384 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.