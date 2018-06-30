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Непогода в Украине обесточила 384 населенных пункта

Ремонт электросетей
09:13 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине из-за непогоды обесточены 384 населенных пункта, больше всего "пострадали" Днепропетровская и Киевская области.

Из-за сильного ветра и дождя в Украине без электроэнергии остаются 384 населенных пункта. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях", - говорится в сообщении.

Так, обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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