Это еще не конец: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды

Украине в субботу ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 30 июня местами грозы, в южных, центральных и восточных областях местами град и шквалы 15-20 м / с, в западных и северных областях местами сильные дожди.

Днем 30 июня в северных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с, большинстве центральных областей и в Одесской области сильный дождь.

По информации КГГА, в Киеве в субботу ожидается сильный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м / с.

В столице будет облачно, ветер северо-западный, 7-12 м / с, температура днем 19-21 °.

В связи с ожидаемыми сильными и очень сильными дождями 30 июня в реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, вода в реках может подняться на 0,5-1,5 м, на отдельных участках и в местах сужения русел до 2,0-2,5 м, возможен выход воды на пойму; формирование интенсивного местного склонного стока; образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия.

"30 июня - 1 июля на реках бассейна Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровня воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока", - сообщают в ГСЧС.

Кроме того, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,0 м (над уровнями на 8 часов 29 июня) в пределах русел.