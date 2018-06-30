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В Запорожской области во время непогоды на женщину упало дерево

Скорая помощь
12:08 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Вблизи города Энергодар на Ивановских островах 29 июня во время сильного ветра дерево упало на 38-летнюю женщину, она получила сильные ранения.

На Ивановских островах возле города Энергодар порывы сильного ветра повалили дерево на женщину. Она получила сильные ранения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

"29 июня в 19:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в акватории Каховского водохранилища на Ивановских островах возле города Энергодар необходима помощь в спасении людей с острова", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что местная семья решила отдохнуть на природе и отправилась на Ивановский остров. Но спустя некоторое время погода начала стремительно меняться.

"Порывы сильного ветра повалили дерево на женщину, которая получила сильные ранения, и поэтому самостоятельно добраться до берега они не могут", – отметили в ГСЧС.

С помощью моторной лодки спасатели добрались до острова и с помощью спасательной веревки и бензопилы освободили верхнюю конечность женщины.

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Спасенных 38-летнюю женщину и ее 15-летнюю дочь переправили до пляжа "Солнечный", где передали их медикам кареты скорой помощи.

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Новости Украины, Дерево упало на женщину, Запорожская область, Ивановские острова, Непогода, Энергодар.
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