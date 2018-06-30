Украинец пытался перегнать в Россию 7 лошадей

Работники Сумского отряда Государственной пограничной службы Украины помешали незаконному перемещению 7 лошадей из Украины в РФ вне пунктов пропуска.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В ходе реализации имеющейся оперативной информации о возможной противоправной деятельности неподалеку от государственной границы в районе населенного пункта Комаровка военнослужащие задержали гражданина Украины, который как раз пытался незаконно перегнать в Россию 7 лошадей", - говорится в сообщении.

Правонарушителем оказался 50-летний житель одного из населенных пунктов Глуховского района, на которого в результате составили административные материалы по статьям 202 и 204-1 КУоАП.

Лошади в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы.