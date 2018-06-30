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В Одессе произошел пожар в квартире, полностью захламленной мусором

Пожар в жилом доме Одессы
14:38 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Одессе сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в жилой квартире, владелец которой засыпал ее бытовым мусором.

Одесские пожарные ликвидировали пожар в трехкомнатной квартире, полностью была загромождена бытовым мусором. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Пожар произошел в центре города на улице Пушкинской. Для доступа к источнику горения спасатели установили три выдвижные трехколенные лестницы и через окна начали разбор завала из мусора и проливки площади квартиры. В то же время через входную дверь с участием жильцов дома проводилось изъятие и вынос бытового мусора во двор.

"Была угроза распространения огня из квартиры на чердачное помещение, но благодаря своевременным действиям спасателей удалось не допустить распространение пожара по пустотам и деревянным конструкциям дома. В результате пожара погибших и пострадавших нет", – отметили в ГСЧС.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекалось 7 единиц пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

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Новости Украины, Бытовой мусор в квартире, Жилой дом, Одесса, Пожар, Пожар в жилом доме Одессы.
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