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Минобороны: Боевики лупят минами в сторону Гнутово и Марьинки

Украинские военные
15:02 Сегодня Телеграф
Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: В Минобороны Украины сообщили, что противник вел провокационные обстрелы из гранатометов и пулеметов вблизи Марьинки, никто из украинских военных не пострадал.

С полуночи со стороны боевиков оккупационных администраций РФ зафиксировано три прицельных обстрела. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге в субботу.

"Все они (обстрелы - прим. ред.) совершены в Донецком направлении. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказал представитель МОУ.

Он отметил, что с 6 часов утра враг выпустил две мины 120-го калибра по защитникам Гнутово. Вблизи этого же населенного пункта, а также возле Марьинки с полуночи противник вел провокационные обстрелы из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открывали огонь дважды.

Как сообщалось, за прошлые сутки на линии соприкосновения оккупанты, демонстративно пренебрегая Минскими договоренностями, во время обстрелов оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины применяли минометы, танки и БМП.

На Донбассе боевики били из минометов и применили танк, ранен боец

В целом за прошлые сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 обстрела оборонительных позиций Вооруженных Сил Украины.

С целью сохранения жизни и здоровья личного состава наши военнослужащие 18 раз открывали огонь. В результате боевых действий двое наших защитников получили ранения.

По уточненным данным разведки, трое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены, двое ранены.

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Все по теме:

Новости Украины, Гнутово, Донецкое направление, Марьинка, Минобороны Украины, НВФ, Обстрелы, Противник.
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