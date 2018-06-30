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Температура воздуха в июле может подняться до +41

Температура воздуха в июле может подняться до +41
17:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В июле жара скакнет до +41.

Средняя месячная температура воздуха в июле составит 17-22°, на юге до 24º, в горных районах 11-16°. Максимум - до +40-41.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Июль – самый теплый месяц года с частыми грозами и ливнями", - отмечают синоптики.

Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39° метеорологи прогнозируют в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях, местами даже до 40-41°, в горных районах 24-30°. Абсолютный минимум температуры до 2-11º тепла, в Карпатах 0-1º тепла.

Среднее месячное количество осадков 46-102 мм. В Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой областях - 103-184 мм, в южной части местами 29-47 мм.

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Новости Украины, Июль 2018, Погода, Температура воздуха, Укргидрометцентр.
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