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Тука не видит оснований для того, чтобы "хлебное" перемирие соблюдалось

Георгий Тука
19:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Тука не видит оснований доверять боевикам во время "хлебного" перемирия.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука сильно сомневается, что боевики будут соблюдать новый режим прекращения огня, который вводится с 1 июля согласно достигнутым в Минске договоренностям.

Об этом он заявил на телеканале "Прямий".

 "Исходя из того, что у нас уже было 14 договоренностей о перемирии, и ни одно из них не соблюдалось в полном объеме, то я не вижу никаких оснований для того, что договоренность, достигнутая в Минске в этот раз, будет соблюдаться", - сказал Тука.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа на заседании 27 июня договорилась о введении всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.

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Новости Украины, Георгий Тука, Донбасс, Минские договоренности, ОРДЛО, Хлебное перемирие.
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