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На Буковине из-за угрозы подтопления перекрыли движение через мост

Дождь
01:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По данным правоохранителей, ночью вода может подняться до 3,5 метров.

В селе Маршинцы в Черновицкой области проезд через мост перекрыли из-за существенного повышения уровня воды на реке Прут. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в области.

"По прогнозам синоптиков, на реке Прут ожидается существенное повышение уровня воды. В частности, в районе города Новоселица вода уже поднялась на 2,5 метра. Пик повышения уровня воды ожидается в ночь на воскресенье, 1 июля", - сообщили в полиции.

"В связи с этим проезд через мост в селе Маршинцы приостановлено в 19-м часу 30 июня. Перекрытие движения через мост и публичную безопасность на данный момент обеспечивают группы реагирования патрульной полиции Новоселицкого отделения полиции", - добавили в полиции.

О восстановлении движения на указанном участке будет сообщено отдельно.

Напомним, работу Днестровского водохранилища откорректировали из-за паводков.

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Новости Украины, Буковина, Новости Украины, Осадки, Украина, Черновцы.
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