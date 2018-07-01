Масштабное ДТП возле Одессы: участники аварии – пять автомобилей (Видео)

ДТП произошло в направлении поселка Котовского, немного не доезжая до «Продмаша», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Как сообщают очевидцы, участники аварии – пять автомобилей.

Два из них столкнулись лоб в лоб.

Подробности выясняются.