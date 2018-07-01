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Масштабное ДТП возле Одессы: участники аварии – пять автомобилей (Видео)
03:41 Сегодня Телеграф
Фото: dtp.kiev.ua
Новости Украины: Масштабная авария случилась в районе "Продмаша".
ДТП произошло в направлении поселка Котовского, немного не доезжая до «Продмаша», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Как сообщают очевидцы, участники аварии – пять автомобилей.
Два из них столкнулись лоб в лоб.
Подробности выясняются.
Telegraf.com.ua