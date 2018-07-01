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Масштабное ДТП возле Одессы: участники аварии – пять автомобилей (Видео)

ДТП
03:41 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: dtp.kiev.ua

Новости Украины: Масштабная авария случилась в районе "Продмаша".

ДТП произошло в направлении поселка Котовского, немного не доезжая до «Продмаша», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Как сообщают очевидцы, участники аварии – пять автомобилей.

Два из них столкнулись лоб в лоб.

Подробности выясняются.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Масштабное ДТП, Одесса, Украина.
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