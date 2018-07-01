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В Краматорске силами ООС раскрыты 18 преступлений

Нацполиция
02:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Украины: В ходе спецоперации было раскрыто 18 преступлений. Все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.

В Краматорске проведена спецоперация, комплексные мероприятия которой призваны усилить уровень безопасности в городе и нейтрализовать угрозы для граждан. Участие приняли все задействованные в ООС подразделения, в частности, полиция.

Об этом сообщает Нацполиция.

"По приказу командующего операции Объединенных сил Сергея Наева в Краматорске проведены два этапа оперативно-профилактической отработки. Комплексные меры призваны усилить уровень безопасности в городе и нейтрализовать любые угрозы для граждан. Участие в спецоперации приняли все подразделения, задействованные в ООС, в частности, полиция.

Отработка проводилось в течение двух дней - 23 и 29 июня в вечернее и ночное время, на которые обычно приходится пик преступлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на каждом этапе в спецоперации были задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, управления патрульной полиции, подразделений патрульной службы полиции особого назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы правопорядка.

Город и близлежащие поселки патрулировали в усиленном режиме пешие и автомобильные наряды. Для более эффективного реагирования на обращения граждан дежурили дополнительные следственно-оперативные группы. Въезды-выезды из города и стратегические транспортные развязки прикрывали мобильные блокпосты и бронегруппы на спецтехнике.

В ходе спецоперации было раскрыто 18 преступлений. Все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.

В частности полицейские задержали трех боевиков, которые в 2014 году дежурили на блокпостах террористов, осуществляя незаконную фильтрацию граждан и выявляя украинских патриотов.

Разыскан и задержан серийный преступник, который совершил не менее четырех краж из квартир граждан. Также были установлены личности двух злоумышленников, которые с января этого года обворовывали частные дома местных жителей. Всего раскрыто 8 имущественных преступлений.

Правоохранители пресекли четыре наркопреступления. Так, у краматорчанина дома были изъяты шприц с веществом, похожим на опий ацетилированный и посев наркосодержащих растений.

Кроме того, полицейские составили 163 протокола за административные правонарушения. В частности было пресечено 28 нарушений безопасности дорожного движения, отстранены от управления транспортом 7 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сотрудники полиции обнаружили и привлекли к ответственности 7 человек, совершивших насилие в семье. Семьи взяты на контроль.

Также обнаружен иностранец, незаконно находившийся на территории Украины.

Всего в ходе отработки было проверено более 600 человек и столько же транспортных средств.

По распоряжению командующего Операции объединенных сил такие комплексные отработки пройдут во всех крупных городах Донецкой области, отмечается в сообщении пресс-службы.

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Новости Украины, Краматорск, Нацполиция, Новости Украины, ООС, Преступления, Украина.
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