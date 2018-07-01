В оккупированном Крыму завели два дела на Параламова, которого пытала ФСБ

В оккупированном Крыму возбудили два уголовных дела против крымского татарина Рената Параламова, заявившего о пытках, которым он подвергся в сентябре прошлого года.

Об этом 30 июня на заседании общественного объединения «Крымская солидарность» заявил адвокат семьи Параламова Эмиль Курбединов, сообщает "Крым. Реалии".

«Буквально вчера я узнал, что военная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела против сотрудников ФСБ, которое проводили обыск у Рената Параламова, а потом увезли его с мешком на голове и пытали. Однако в то же время против Рената возбудили два уголовных дела по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, боеприпасов», – сказал Курбединов.

По его словам, сейчас юристы собирают все необходимые документы, чтобы передать дело Параламова и других похищенных крымчан в международные инстанции, в частности спецдокладчику ООН по пыткам.

«Недавно мы говорили со спецдокладчиком ООН о тех пытках, которым подвергаются в Крыму задержанные и те, кого увозят из дома после обыска в неизвестном направлении. Подробно рассказали о деле Рената Параламова и Решата Аметова. В ближайшее время мы предоставим специальное обращение к спецдокладчику для того, чтобы он мог предъявить претензии Российской Федерации», – отметила юрист Лиля Гемеджи.

Как известно, 13 сентября 2017 года в крымском поселке Нижнегорский в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск. По словам очевидцев, люди в масках без опознавательных знаков на форме увезли Параламова в неизвестном направлении. Позже стало известно об изъятии книги и ноутбука из его дома.

Параламов вышел на связь с родственниками днем 14 сентября. Его обнаружили на автовокзале Симферополя. Позднее мужчина рассказал, что неизвестные его пытали, в частности надевали на голову мешок и давали разряды оголенными проводами.