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ДТП под Николаевом: среди пострадавших три ребенка

Авария
06:10 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Возле села Константиновка на эстакаде водитель "Фиата" уснул и заехал под грузовик, который ехал впереди.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Николаевской области пострадало три ребенка, пострадавшие госпитализированы, сообщает местный новостной портал "Новости-Н".

На сайте портала сообщается, что днем в субботу, 30 июня, на эстакаде возле села Константиновка под Николаевом произошло столкновение легкового автомобиля Fiat Doblo и грузовика MAN. Оба автомобиля двигались в направлении Николаева. Возле села Константиновка на эстакаде водитель "Фиата" уснул и заехал под грузовик, который ехал впереди.

"За рулем "Фиата" находился житель Киева. В салоне его автомобиля находились трое детей от 6 до 8 лет. Все трое получили ушибы, также у одного ребенка подозрение на сотрясение мозга, у второго – вероятный перелом ключицы. Все пострадавшие были доставлены в детскую областную больницу. Водитель не пострадал", – сказано в сообщении.

Отмечается, что автомобиль "Фиат" получил значительные механические повреждения и восстановлению не подлежит.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Новости Украины, Украина.
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