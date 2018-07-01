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Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра

В столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с
07:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня в Киев ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

1 июля представляют в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует сайт КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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