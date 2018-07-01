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В Кривом Роге избили организатора Марша равенства

Борис Золотченко
13:01 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: 30 июня в Кривом Роге неизвестные напали на председателя организационного комитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко.

30 июня вечером группа неизвестных молодых людей напала на главу оргкомитета фестиваля "КривбасПрайд" Бориса Золотченко.

Об этом информирует сайт "Гей Альянс Украина".

Как сообщает издание, нападение произошло возле Криворожского педагогического университета, когда Золотченко возвращался домой после заседания оргкомитета.

Во время проведения фестиваля, планировалось организовать Марш равенства.

Со слов свидетелей, известно, что они сразу позвонили в полицию, но им сообщили, что на место нападения выезжать никто не будет, а опрашивать свидетелей будут в отделении. Сейчас Борис Золотченко находится в больнице.

Известно, что это уже второе за год нападение на Золотченко. В январе закрыли производство по факту избиения, так как отсутствовали подозреваемые.

Как сообщалось, 17 июня в столице прошел Марш равенства "КиевПрайд".

Полицейские усиленно охраняли мероприятие. Противники Марша пытались его сорвать, проводили свои акции протеста с плакатами с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ".

Правые активисты сожгли ЛГБТ-флаг возле полицейского участка

Акции протеста закончились столкновениями с полицейскими, в результате чего было задержано 57 человек, однако позже их всех отпустили.

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Новости Украины, Борис Золотченко, Кривой Рог, ЛГБТ, Марш равенства, Нападение.
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