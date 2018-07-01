В Одессе проходят празднования ко Дню ВМС Украины

Тысячи одесситов и гостей города отмечают в воскресенье совместно с военными моряками День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

У причалов морвокзала выстроились корабли, на флагманском фрегате "Гетман Сагайдачный" и других кораблях подняты Государственный флаг Украины, флаг ВМС и флаги расцвечивание.

В 2018 году Вооруженные силы Украины должны расширить боевые возможности, в частности, сформировано командование морских сил, до конца года сформируем Вторую бригаду морской пехоты. Кроме бронекатеров, которые сегодня введем в боевой состав флота, завершаем строительство десантно-штурмовых катеров, ждем прибытия патрульных катеров от наших партнеров из США. В то же время продолжим строительство корвета и разработку новых артиллерийских бронированных катеров", - сказал Полторак.

После торжественной церемонии включения в состав ВМС Украины четырех артиллерийских бронекатеров "Вышгород", "Лубны", "Кременчуг" и "Никополь", которые прошли многомесячные испытания в Черном море, министр вручил ряду военнослужащих боевые награды и другие знаки отличия.

Одесситы и гости города будут иметь возможность посетить корабли ВМС возле причалов морвокзала и ознакомиться с вооружением и боевой техникой.

Напомним, украинские военные моряки в свой профессиональный день присоединились ко всемирной акции в поддержку режиссера Олега Сенцова.