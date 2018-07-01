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В Ровенской области пьяный водитель сбил ребенка

Место ДТП
14:30 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Полиция

Новости Украины: В Сарнах (Ровенская область) на пешеходном переходе пьяный водитель сбил ребенка.

Как сообщили правоохранители в Ровенской области, о дорожно-транспортном происшествии на улице Белгородская в полицию сообщили очевидцы происшествия в 17:00, 30 июня.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что водитель автомобиля "BMW", 31-летний местный житель совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в реанимацию с тяжелыми переломами тимьяневой кости и ноги, политравмой и многочисленными ссадинами тела. За жизнь ребенка борются врачи", - рассказали в полиции.

В ходе общения с водителем полицейские обнаружили у него признаки опьянения, что и подтвердило освидетельствование с помощью Драгера - 0,57 промилле.

По факту нарушения правил дорожного движения, которое привело к травмированию лица в полиции начали досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Водителя иномарки задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Происшествие, Ровенская область, Сарны.
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