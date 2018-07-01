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В аэропорту "Киев" "застряли" несколько тысяч туристов

В Киеве туристы вновь не смогли вылететь из аэропортов
14:37 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве пассажиры снова не могут вылететь из аэропортов в путешествие, оформленное туроператором.

В Киеве пассажиры снова не могли вылететь из аэропорта в путешествие, оформленное туроператором.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. «В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) опять огромные задержки, самолеты авиакомпании «Браво» не летают.

Как утверждает представитель авиакомпании. они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчике», — говорится в сообщении. Как сообщает "112 Украина", по состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и в Батуми.

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"Пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом - что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку", - отмечает телеканал.

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Новости Украины, Авиакомпания, Киев, Туристы, Туроператор.
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