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От СБУ требуют $350 тысяч за детей-заложников

Выкуп
14:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В СБУ поступило анонимное письмо с требованием $350 тысяч за освобождение детей, якобы захваченных в заложники.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией проверяют информацию, изложенную в анонимном письме, поступившем сегодня в адрес обоих силовых ведомств с угрозой осуществить убийства детей, которые, якобы, находятся в заложниках. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Злоумышленник собирается осуществить угрозу в случае неуплаты средств в сумме 350 000 долларов США.

Правоохранители, среди прочих, проверяют версию о возможных мошеннических действиях, ведь оставленный анонимом список детей содержится на официальном сайте "Службы розыска детей". Двое из них уже найдены, факты их похищения подтверждения не нашли. Национальной полицией Украине открыто уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

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Новости Украины, Выкуп, Дети, Заложники, Полиция, СБУ.
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