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ГСЧС: Информация о "возгорании" поезда в Ивано-Франковской области недостоверная

Сотрудники ГСЧС
17:13 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что информация о возгорании в поезде на Коломыи является недостоверной, видео с пожаром произошло в 2016 году.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о возгорании поезда на Коломыи. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

"Информация является недостоверной. Информации о пожаре у ГСЧС нет", - говорится в сообщении.

Накануне в соцсетях появилась информация, что в пригородном поезде на переезде в районе улиц Галицкий путь - Коломыйская произошел пожар.

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Кроме того, в соцсетях дополнительно было распространено видео того, как огнеборцы работают на месте пожара. Стоит отметить, что это видеозапись инцидента в Тернопольской области, который произошел 30 октября 2016 года. Оно было опубликовано Службой спасения Тернопольской области. Тогда сгорел пассажирский вагон поезда на территории вагонного депо в Тернополе.

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Новости Украины, ГСЧС, Ивано-Франковская область, Коломыя, Недостоверная информация, Опровержение, Пожар в поезде.
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