ГСЧС: Информация о "возгорании" поезда в Ивано-Франковской области недостоверная

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о возгорании поезда на Коломыи. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

"Информация является недостоверной. Информации о пожаре у ГСЧС нет", - говорится в сообщении.

Накануне в соцсетях появилась информация, что в пригородном поезде на переезде в районе улиц Галицкий путь - Коломыйская произошел пожар.

Кроме того, в соцсетях дополнительно было распространено видео того, как огнеборцы работают на месте пожара. Стоит отметить, что это видеозапись инцидента в Тернопольской области, который произошел 30 октября 2016 года. Оно было опубликовано Службой спасения Тернопольской области. Тогда сгорел пассажирский вагон поезда на территории вагонного депо в Тернополе.