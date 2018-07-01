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В Лохвице после драки умер парень

Драка
18:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В кафе-баре "Абриколь" города Лохвицы возникла драка, от полученных телесных повреждений один из участников конфликта скончался.

Полиция задержала подозреваемого в причинении смертельных телесных повреждений юноше в кафе-баре города Лохвица в Полтавской области. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в области.

"В городе Лохвица около 2:00 ночи с 29 на 30 июня 2018 года на танцевальной площадке в кафе-баре "Абриколь" неизвестный нанес ... (молодому человеку) 2000 года рождения телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Ночью с 29 на 30 июня от полученных телесных повреждений юноша скончался. Поздно вечером 30 июня сообщено о подозрении 18-летнему жителю одного из сел района. Сейчас юноша задержан в порядке ст. 208 УПК. Продолжается расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

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Новости Украины, Драка, Кафе, Лохвица, Полтавская область, Украина.
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