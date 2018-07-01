В Украине до сих пор обесточено 66 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач, остаются обесточенными в 66 населенных пункта в 3 областях, а именно Днепропетровская - 46 н.п., Луганская - 11 н.п. и Киевская - 9 н.п. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Вследствие интенсивных осадков и порывов ветра зафиксированы случаи подтопления и повреждения объектов жилищной сферы.

Львовская область

Остаются подтопленными 4 приусадебных участка и 3 подвала жилых домов в с. Заречное Стрыйского р-на (всего в 4 районах области было подтоплено 60 приусадебных участков, 25 жилых домов и 9 подвалов жилых домов. Повреждено две дороги местного значения).

Черниговская область

Остается подтопленным 1 приусадебный участок (всего в г. Чернигов было частично подтоплено 40 улиц и около 100 приусадебных участков).

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС за прошедшие сутки привлекалось 65 ед. тех. и 182 чел. в/с. За сутки откачано более 9300 м куб. воды. В настоящее время проводятся работы по восстановлению электроснабжения, откачке воды и ликвидации последствий непогоды. Погодные условия стабилизировались.

По данным Укргидрометцентра на территории страны ожидаются небольшие и умеренные дожди (кроме южных областей). На востоке страны отдельные порывы ветра и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях 14-19 С, на остальной территории 20-25 С.