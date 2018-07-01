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На Прикарпатье паводок смыл колыбу (Видео)

Колыба
23:27 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Скриншот

Новости Украины: На Прикарпатье поток реки снес с берега колыбу.

Из-за наводнения река Ломница вышла из берегов, в результате чего вода смыла часть летнего зала в колыбе, расположенной на берегу в с. Добровляни в Ивано-Франковской области. Фото и видео инцидента опубликовал пользователь Facebook Олег Ярема на своей странице в соцсети.

"30.06.2018 – поплыл летний зал в колыбе", – прокомментировал он.

Так, на видеозаписи видно, как поток реки смыл часть летнего зала. Затем эту часть пристройки понесло по течению.

Стоит отметить, что 30 июня Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о развитии дождевого паводка и подъем уровней воды на водоемах Украины в результате непогоды, в частности на реках бассейна Днестра.

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Новости Украины, Ивано-Франковская область, Колыба, Ломница, с. Добровляни.
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