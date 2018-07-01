https://telegraf.com.ua/files/2018/07/p_542533451-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/4194681-na-prikarpate-pavodok-smyil-kolyibu-video.html
На Прикарпатье паводок смыл колыбу (Видео)
Новости Украины: На Прикарпатье поток реки снес с берега колыбу.
Из-за наводнения река Ломница вышла из берегов, в результате чего вода смыла часть летнего зала в колыбе, расположенной на берегу в с. Добровляни в Ивано-Франковской области. Фото и видео инцидента опубликовал пользователь Facebook Олег Ярема на своей странице в соцсети.
"30.06.2018 – поплыл летний зал в колыбе", – прокомментировал он.
Так, на видеозаписи видно, как поток реки смыл часть летнего зала. Затем эту часть пристройки понесло по течению.
Стоит отметить, что 30 июня Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о развитии дождевого паводка и подъем уровней воды на водоемах Украины в результате непогоды, в частности на реках бассейна Днестра.
Telegraf.com.ua